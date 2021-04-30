ДТП с автобусом и легковушкой заблокировало заезд на 2-ю Советскую

ДТП с автобусом и легковушкой заблокировало заезд на 2-ю Советскую
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Автобус и легковой автомобиль устроили ДТП при повороте на 2-ю Советскую улицу. Проезд оказался заблокирован.

Авария случилась сегодня вечером, 30 апреля. Кадры с места происшествия опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Транспортные средства поворачивали с Лиговского проспекта на 2-ю Советскую улицу. На опубликованных кадрах видно, что легковушка оказалась в слепой зоне у автобуса, в результате чего произошло столкновение.

Машины не получили значительных повреждений, но заблокировали заезд на участок дороги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иномарка протаранила припаркованный автомобиль на Софьи Ковалевской.

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