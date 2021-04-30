Иномарка протаранила припаркованный автомобиль на Софьи Ковалевской

На Софьи Ковалевской в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. Одна из них была припаркована.

Авария случилась в пятницу, 30 апреля. Кадры с места происшествия опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, автомобиль марки Toyota протаранил припаркованный Opel. На опубликованных кадрах видно, что в результате удара капот первого авто оказался полностью разбит.

В комментариях пользователи предположили, что Toyota управлял нетрезвый водитель. Подробности случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня днем на Рижской улице в Петербурге столкнулись четыре автомобиля.