На Рижской улице произошло массовое ДТП, проезд затруднен

На Рижской улице в Петербурге столкнулись четыре автомобиля. К месту аварии прибыли спасатели.

Массовое ДТП случилось в пятницу, 30 апреля, у дома №30. Кадры с места происшествия опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Столкнулись четыре машины», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что прибывшие сотрудники МЧС окружили одну из машин. Очевидцы запечатлели только два поврежденных авто.

Причины случившегося и информация о состоянии водителей не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с легковушками затруднило проезд на перекрестке Шереметьевской и Стартовой