ДТП с легковушками затруднило проезд на перекрестке Шереметьевской и Стартовой

ДТП с легковушками затруднило проезд на перекрестке Шереметьевской и Стартовой
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На перекрестке улиц Шереметьевской и Стартовой в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. Проезд по участку оказался затруднен.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 30 апреля. Кадры с места происшествия опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«ДТП из двух единиц», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что транспортные средства «притерлись» прямо на перекрестке. Машины не получили значительных повреждений, но затруднили проезд другим участникам движения.

Обстоятельства аварии не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о жестком ДТП с двумя машинами на Белевском проспекте. Иномарки превратились в груду металла.

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