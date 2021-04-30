Белевский проспект оказался усыпан осколками после жесткого ДТП с двумя BMW

Белевский проспект оказался усыпан осколками после жесткого ДТП с двумя BMW
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Белевском проспекте в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух машин BMW. Дорога оказалась усыпана осколками.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 30 апреля. Видеозапись с места происшествия опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Кувыркаясь засыпала осколками Белевский проспект», — написал автор записи об одной из машин.

На кадрах видно, что в результате столкновения транспортные средства превратились в груду металла. Машины отбросило по разным сторонам дороги. Проезжая часть засыпана осколками и деталями транспортных средств.

Экстренных служб на месте не зафиксировано. Точные причины аварии выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с иномарками собрало пробку на Лиговском.

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