ДТП с иномарками собрало пробку на Лиговском

На Лиговском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых авто. Столкнувшиеся машины перекрыли проезд по среднему ряду.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 30 апреля, у дома №125. Фотографии с места происшествия опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Киа и Хендай перекрыли средний ряд», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что транспортные средства не получили сильных повреждений, однако создали проблемы для других участников движения. Машинам приходится объезжать столкнувшиеся иномарки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Софийской заметили перевернутую иномарку на газоне.