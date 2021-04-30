На Софийской заметили перевернутую иномарку на газоне

Ранним утром автомобилисты заметили перевернутый автомобиль на подъезде к Петербургу.

О дорожном инциденте стало известно сегодня, 30 апреля. Видеозапись с места происшествия опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах видно, что на газоне у кругового перекрестка Софийской улицы и Колпинского шоссе на боку лежит иномарка. Рядом с транспортным средством никого нет, в том числе сотрудников ГИБДД.

Причины случившего предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у Парка Победы перевернулась иномарка, которая снесла рекламный щит.