У Парка Победы перевернулась иномарка, которая снесла рекламный щит

У Парка Победы перевернулась иномарка, которая снесла рекламный щит
В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково состояние водителей.

В Московском районе сегодня вечером, 29 апреля, произошла авария, в результате которой был снесен рекламный щит. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось у станции метро «Парк Победы». Там столкнулись два легковых автомобиля. В результате одна машина получила серьезные повреждения, а вторая перевернулась и снесла рекламный щит. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Обстоятельства происшествия выясняются. Инцидент также стал причиной затора, но обошлось без пробок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП с автобусом собрало пробку на Лиговском. По словам очевидцев, Ford хотел выполнить разворот через Свечной переулок, но не уступил проезд автобусу, следовавшему по выделенной полосе.

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