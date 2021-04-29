ДТП с автобусом собрало пробку на Лиговском

ДТП с автобусом собрало пробку на Лиговском
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Лиговском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием микроавтобуса марки Ford и общественного транспорта. Авария увеличила и так собравшуюся в час пик пробку.

Дорожный инцидент произошел сегодня вечером, 29 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, Ford хотел выполнить разворот через Свечной переулок, но не уступил проезд автобусу, следовавшему по выделенной полосе. В результате аварии проезд по участку оказался затрулнен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль сбил самокатчика на Выборгской набережной.

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ДТП с автобусом собрало пробку на Лиговском