Автомобиль сбил самокатчика на Выборгском набережной

Автомобиль сбил самокатчика на Выборгском набережной
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Выборгской набережной в Петербурге автомобиль сбил самокатчика. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 29 апреля, напротив БЦ «Акватовия». Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«У машины слетел номер, у самоката загнуло колесо. Много осколков», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль сбил самокатчика во время выезда с парковки. По словам очевидцев, спустя час к месту аварии прибыла скорая помощь.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трамваи встали из-за ДТП с такси на проспекте Науки.

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