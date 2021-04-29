Трамваи встали из-за ДТП с такси на проспекте Науки

На проспекте Науки в Петербурге произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии проезд для трамваев оказался заблокирован.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 29 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Трамваи начинают вставать», — написал автор записи.

На кадрах видно, что участниками аварии стали машина такси сервиса «Ситимобил» и легковой автомобиль. Транспортные средства столкнулись на трамвайных путях, в результате чего заблокировали проезд трамваям.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

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