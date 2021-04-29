На Долгоозерной «BMW» влетел в «Fiestа так, что последний подпрыгнул на месте

ДТП на Долгоозерной в Петербурге. Фото: скриншот "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Петербурга"

ДТП на Долгоозерной в Петербурге. Фото: скриншот "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Приморском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Приморском районе города на улице Долгоозерной случилась авария с участием двух легковых автомобилей. На кадрах с видеорегистратора машины, которая стояла на светофоре заметно, что в красный автомобиль «Ford Fiesta» врезался белый «BMW».

Так на видео показано, как на полном году «BMW» влетел в «Fiestа».

В результате этого «Ford » несколько разворачивает в сторону, он слегка подпрыгивает на месте, однако затем какое-то время продолжил движение. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что полиция задержала предполагаемого виновника ДТП в Бокситогорском районе, в котором погибли четыре человека.