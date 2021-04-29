В Ленобласти задержали водителя автобуса, устроившего ДТП четырьмя погибшими

Полиция задержала предполагаемого виновника ДТП в Бокситогорском районе, в котором погибли четыре человека.

По информации регионального главка МВД, авария случилась утром 28 апреля на автодороге А-114 в деревне Дыми. Автобус ПАЗ без пассажиров выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу «Мицубиси Лансер».

Машины столкнулись, в результате чего погибли 22-летний водитель иномарки и трое его пассажиров: двое 21-летних мужчин и 32-летняя женщина.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

По подозрению задержан 60-летний водитель автобуса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.