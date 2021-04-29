Во Всеволожском районе мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина устроил стрельбу.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился мужчина и сообщил о том, что 25 апреля около 19:00 его сосед по дачному участку в массиве Белоостров стрелял из предположительно охотничьего ружья по домам на, чем повредил имущество.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что возле торгового центра на улице Ефимова в Адмиралтейском районе Северной столицы произошла массовая драка. В полицейском участке в результате оказались десять мигрантов.