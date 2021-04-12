Стрельба, травмы, госпитализации: массовые драки в центре и на окраинах Петербурга

В четверг, 9 апреля, возле торгового центра на улице Ефимова в Адмиралтейском районе Северной столицы произошла массовая драка. В полицейском участке в результате оказались десять мигрантов, младшему из которых 16 лет, а старшему — 32.

Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили на месте происшествия гильзы и резиновые пули — кто-то из участников драки решил применить оружие. Кроме того, в схватке пострадал 25-летний молодой человек, который получил множественные резаные ранения по всему телу. Что спровоцировало массовую драку мигрантов, выясняется полицейскими. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Спустя пару дней в районе Сенной площади снова случилась массовая драка. На этот раз участниками жаркой дискуссии, развернувшейся возле ночного клуба Money Honey на Садовой улице стали 13 человек, все они — выходцы из Киргизии и Республики Тыва. В полицию поступило сразу несколько заявлений о дерущихся.

По итогам стычки четверо мужчин получили колото-резаные ранения, им потребовалась госпитализация. Прибывшие к месту драки стражи порядка задержали 13 человек, все они доставлены в отдел для допроса и дальнейшего разбирательства.

А в субботу, 10 апреля, массовую драку на Краснопутиловской улице в Кировском районе удалось разнять женщинам. Свидетели инцидента запечатлели, как несколько петербуржцев пытались решить разногласия с помощью кулаков. Спустя непродолжительное время из магазина поблизости вдруг вышли женщины, которые приняли решительные меры к прекращению конфликта. Так, одна из них дала пощечину мужчине, который в этот момент избивал оппонента. Затем, судя по кадрам видео, хулиганов ждала поучительная беседа о необходимости держать свои эмоции под контролем.

Напротив, веселая дружеская вечеринка конце марта в Парголово закончилась трагически. Приятели намеревались вместе провести время, — и повод, похоже, был из приятных, — поэтому приехали в Выборгский район Петербурга из Сестрорецка. Увы, гости перебрали со спиртным и стали конфликтовать. Спор перерос в драку, который завершился поездкой на скорой в Елизаветинскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ожогами от перцового баллончика.