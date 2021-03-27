Двое мужчин попали в больницу после массовой драки на вечеринке в Парголово

Двое мужчин попали в больницу после массовой драки на вечеринке в Парголово
Мужчин увезли в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе Петербурга среди ночи произошла массовая драка. Компания друзей собралась для общего празднования, но что-то пошло не так.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 27 марта. Мужчины приехали из Сестрорецка в Парголово, выпили много спиртного, после чего разразился конфликт.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате выяснения отношений один из них госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, другой пострадал от перцового баллончика.

Пострадавших доставили в Елизаветинскую больницу. В настоящее время правоохранители выясняют все подробности случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что после массовой драки на севере Петербурга в больницу попал 18-летний парень.

драка новости СПб парголово


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Байконурской ночью сгорел автомобиль
Диетолог назвала продукт, который поможет справиться с весенней депрессией
Онищенко призвал россиян отказаться от летнего отдыха за границей
Психотерапевт объяснил возникновение «весенних обострений»
Двое мужчин попали в больницу после массовой драки на вечеринке в Парголово
В Ленобласти в субботу потеплеет до +13 градусов
Байден заявил, что у него есть теории происхождения COVID-19
Муж Бородиной подтвердил беременность телеведущей