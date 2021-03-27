Двое мужчин попали в больницу после массовой драки на вечеринке в Парголово

В Выборгском районе Петербурга среди ночи произошла массовая драка. Компания друзей собралась для общего празднования, но что-то пошло не так.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 27 марта. Мужчины приехали из Сестрорецка в Парголово, выпили много спиртного, после чего разразился конфликт.
Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате выяснения отношений один из них госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, другой пострадал от перцового баллончика.
Пострадавших доставили в Елизаветинскую больницу. В настоящее время правоохранители выясняют все подробности случившегося.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что после массовой драки на севере Петербурга в больницу попал 18-летний парень.