После массовой драки на севере Петербурга в больницу попал 18-летний парень

После массовой драки на севере Петербурга в больницу попал 18-летний парень
В полицию доставили предполагаемого участника драки. Фото: pixabay

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после госпитализации юноши в Калининском районе.

Как сообщает пресс-служба городского управления МВД, все случилось 22 марта на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры. Полицию вызвал горожанин, который стал очевидцем массовой драки.

Позднее сотрудники медучреждения оповестили полицию о госпитализации молодого человека 2003 года рождения. Он поступил с ожогами правого плеча и гематомой лица, юноша находится в состоянии средней тяжести.

Полицейские доставили в отдел гражданина, который, предположительно, причастен к групповому конфликту. Сейчас стражи порядка разыскивают других участников драки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нарушитель ПДД получил пулю от полицейских во время погони в Ленобласти.

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