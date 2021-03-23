Нарушитель ПДД получил пулю от полицейских во время погони в Ленобласти

Нарушитель ПДД получил пулю от полицейских во время погони в Ленобласти
Сотрудники ГИБДД с погоней задержали автомобилиста. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Выборгском районе области сотрудники ГИБДД с погоней и стрельбой остановили автомобиль Hyundai Solaris за опасное вождение. Водителя с огнестрельным ранением пришлось госпитализировать.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, сегодня в семь утра полицейские предприняли попытку остановить иномарку, но водитель проигнорировал их требования и попытался скрыться. Он нарушил правила дорожного движения и допускал опасные маневры.

Стражи порядка пустились в погоню и, чтобы остановить нарушителя, открыли стрельбу из табельного оружия: сначала в воздух, а затем по колесам.

Вскоре иномарку остановили. За рулем был 39-летний уроженец одного из среднеазиатских государств, а на пассажирском сидела 33-летняя женщина.

Однако одна из пуль все-таки попала в автомобилиста. Ему вызвали скорую помощь и госпитализировали. После лечения его привлекут к ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали участника белорусского землячества за участие в протестах 23 января.

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