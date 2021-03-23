В Петербурге задержали участника белорусского землячества за участие в протестах 23 января

В Петербурге задержали участника белорусского землячества за участие в протестах 23 января
Полиция задержала гражданина Белоруссии. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сотрудники правоохранительных органов задержали члена белорусского землячества Владимира Драгуна, участвующего в акции протеста 23 января

Полицией задержан гражданин Белоруссии, постоянно участвующий в акциях протеста у белорусского посольства в Петербурге. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на помощника депутата ЗакСобрания Бориса Вишневского Олега Максакова, который знаком с задержанным.

Владимир Драгун должен был быть доставлен в Василеостровское УМВД, но в дороге он находится уже несколько часов, связи с нем нет.

Белорус был задержан по дороге на работу у станции метро «Лесная». По словам полицейских, его задержали за участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Однако Максаков заявляет, что Драгун не участвовал в мероприятиях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время митингов оппозиции в Петербурге пострадали восемь силовиков.

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