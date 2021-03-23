Во время митингов оппозиции в Петербурге пострадали восемь силовиков

Напомним, несогласованные митинги прошли в городе на Неве 23 и 31 января, а также 2 февраля. Фото: Gazeta.SPb.ru

Напомним, несогласованные митинги прошли в городе на Неве 23 и 31 января, а также 2 февраля. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Петербурге в ходе оппозиционных митингов пострадали восемь сотрудников полиции. Об этом сообщил начальник штаба, первый замкомандующего Северо-Западным округом войск Нацгвардии РФ Андрей Пешаков.

Начальник штаба уточнил на пресс-конференции, которая прошла 23 марта, что правоохранительные органы практически не использовали спецсредства при охране порядка во время митингов на улицах Северной столицы. Он отметил, что стражи порядка действовали «максимально гуманно».

Пешаков также добавил, что, по их данным, в акциях участвовали около 17 тысяч петербуржцев. Что касается жестких задержаний, генерал-лейтенант заявил, что в больницы поступили всего двое пострадавших участников акции. По словам Пешакова, одному повредили руку, а второй оказалась Маргарита Юдина, которую силовик пнул ногой в живот.

Напомним, несогласованные митинги прошли в городе на Неве 23 и 31 января, а также 2 февраля. Административные протоколы были составлены на 1,4 тыс. участников. После суды отправили под арест более 350 человек, еще 650 человек оштрафовали.

Также было возбуждено несколько уголовных дел о применении насилия в отношении полиции. Кроме того, СК открыл дело о блокировании объектов транспортной инфраструктуры, а также о повреждении автомобиля ДПС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд отменил штраф глухому петербуржцу, который якобы участвовал в митинге в поддержку Навального.