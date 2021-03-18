Суд отменил штраф глухому петербуржцу, который якобы участвовал в митинге в поддержку Навального

Горсуд Петербурга рассмотрел жалобу на постановление районного суда в отношении инвалида по слуху Евгения Агафонова, признанного виновным в нарушении общественного порядка.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Красносельским районным судом было установлено, что 31 января глухонемой петербуржец участвовал в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Агафонов с судом не согласился. Он сообщил, что имеет инвалидность по слуху, из-за чего не услышал требования сотрудников полиции на шествии. Когда его доставили в отдел, правоохранители не предоставили ему переводчика. Районный суд назначил мужчину штраф в размере 5 тысяч рублей.

Горсуд это постановление отменил и прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инвалида задержали 31 января, когда тот шел в магазин «Мир Искусств». Мужчина рассказывает, что спросил у ОМОНовца, как перейти на другую сторону улицу, после чего его задержали.