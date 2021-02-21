В Петербурге отменили штраф глухонемому мужчине, который якобы выкрикивал лозунги

Полицейские по ошибке задержали горожанина, который шел в магазин и не участвовать в митинге.

В Санкт-Петербурге прекратили административное дело против глухонемого мужчины, которого ранее признали виновным в участии в незаконной акции. Утверждалось, что он выкрикивал лозунги, за что Красносельский районный суд назначил штраф в виде пяти тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

Дело прекратили из-за отсутствия состава преступления – гражданин физически не мог ничего кричать. Напоминаем, что инвалида задержали 31 января, когда тот шел в магазин «Мир Искусств». Мужчина рассказывает, что спросил у ОМОНовца, как перейти на другую сторону улицу, после чего его задержали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков призвал оспорить штраф глухонемому, которого задержали на митинге в Петербурге.