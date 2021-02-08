Песков призвал оспорить штраф глухонемому, которого задержали на митинге в Петербурге

Мужчину обвинили в выкрикивании лозунгов, хотя он не может разговаривать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал штраф глухонемому в Санкт-Петербурге. Он считает, что мужчине нужно оспорить решение суда, о чем сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля не знает, почему судья вынес подобное решение, но убежден, что с ним можно поспорить в рамках закона. Напоминаем, что в Петербурге 31 января во время несанкционированной акции протеста был задержан глухонемой мужчина.

Он шел в магазин «Мир искусств», когда к нему подошли силовики и отвели в автозак. Гражданина обвинили в выкрикивании лозунгов во время митинга, а затем оштрафовали на пять тысяч рублей. Петербуржец тем временем уверяет, что даже не знал о митинге и просто занимался своими делами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глухонемого петербуржца оштрафовали за скандирование лозунгов на митинге.