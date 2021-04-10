На Краснопутиловской произошла массовая драка, которую остановили женщины, выходящие из магазина

В Петербурге в Кировской районе произошла массовая драка мужчин. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Кировском районе Северной столицы среди белого дня произошла драка при участии нескольких мужчин.

Известно, что ЧП случилось на Краснопутиловской улице, около 30 дома.

Видео зафиксировано очевидцем из проезжающей мимо машины.

Стоит отметить, что через некоторое время после того, как началась драка, из соседнего сетевого магазина вышли несколько женщин. Они-то и прекратили драку.

Отчетливо видно, как один из участников драки держит лежачего мужчину и бьет его кулаком по пояснице, отчего последний вздрагивает.

В этот момент к нему быстрым шагом направляется женщина и резким ударом дает пощечину злоумышленнику. Затем же, наверняка заявляет, чтобы нападавший отпустил лежащего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что 6 марта, в Петербурге на проспекте Большевиков прямо в пробке произошел странный инцидент: между автомобилистом и водителем трактора завязалась драка.