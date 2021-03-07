На проспекте Большевиков произошла драка между водителем иномарки и трактористом

На проспекте Большевиков произошла драка между водителем иномарки и трактористом
Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В субботу, 6 марта, на проспекте Большевиков прямо в пробке произошел странный инцидент: между автомобилистом и водителем трактора завязалась драка.

О происшествии рассказали очевидцы события, опубликовав в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» видеозапись, на которой видно, как развивается конфликт. По словам свидетелей дорожного происшествия, тракторист, не рассчитав, протаранил ковшом стоявшую рядом машину, в которой находилась девушка с маленьким ребенком.

Позже появилась информация, что трактор, на самом деле, подрезал автомобиль, — скорее всего, это и стало причиной столь эмоциональной реакции водителям иномарки. Комментаторы, однако, упрекнули очевидцев в бездействии: никто из участников дорожного движения не разнял дерущихся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе «Сортавала» под Всеволожском собрался «паровозик» из 16 машин.

драка дтп новости СПб проспект большевиков


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На проспекте Большевиков произошла драка между водителем иномарки и трактористом
В Госдуме предложили ввести льготы для пенсионеров на билеты поездов ...
На перекрестке у «Черной речки» горожанин заменил неработающий светофор
На Камчатке сошла лавина, один человек погиб
Создатель Twitter выставил свой первый твит на аукцион
Netflix и «Кинопоиск» в 2020 году потеснили на рынке Okko и ivi
Сенат США принял пакет мер по поддержке экономики в размере $1,9 трлн
Доктор Мясников обнаружил у себя опоясывающий лишай