На проспекте Большевиков произошла драка между водителем иномарки и трактористом

В субботу, 6 марта, на проспекте Большевиков прямо в пробке произошел странный инцидент: между автомобилистом и водителем трактора завязалась драка.

О происшествии рассказали очевидцы события, опубликовав в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» видеозапись, на которой видно, как развивается конфликт. По словам свидетелей дорожного происшествия, тракторист, не рассчитав, протаранил ковшом стоявшую рядом машину, в которой находилась девушка с маленьким ребенком.

Позже появилась информация, что трактор, на самом деле, подрезал автомобиль, — скорее всего, это и стало причиной столь эмоциональной реакции водителям иномарки. Комментаторы, однако, упрекнули очевидцев в бездействии: никто из участников дорожного движения не разнял дерущихся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе «Сортавала» под Всеволожском собрался «паровозик» из 16 машин.