Петербурженку пришлось госпитализировать после жалобы на изнасилование

Петербурженку пришлось госпитализировать после жалобы на изнасилование
У девушки были синяки, а позже медики зафиксировали и тупые травмы половых органов. Фото: pixabay.com

Жительница Северной столицы обратилась за помощью к врачам и рассказала об изнасиловании. Им стал любитель сайтов знакомств.

В травматологию девушка обратилась вечером 15 мая, сообщает «Фонтанка». Так, больше недели назад она встречалась с 33-летним мужчиной. Дома, на «Садовой» он ее изнасиловал. У девушки были синяки, а позже медики зафиксировали и тупые травмы половых органов.

18-летняя горожанка назвала фамилию и дату рождения насильника. Такой человек действительно есть, но в интернете многолик. На разных сайтах знакомств — у него разные фамилии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дама за рулем Mitsubishi снесла забор и повалила вишню. Инцидент произошел в одном из дворов улицы Есенина. В Сети появилось видео с места происшествия. Дама за рулем внедорожника «Мицубиси Паджеро Спорт» избороздила газон и повалила цветущую вишню на улице Есенина.

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