Еще один есть: задержан второй самокатчик, избивший с приятелями мужчину на Невском проспекте

Еще один есть: задержан второй самокатчик, избивший с приятелями мужчину на Невском проспекте
Расследование продолжается. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице задержан еще один молодой человек возможно причастный к делу об избиении петербуржца. Об этом сообщает Главное следственное управление СК.

Молодому человеку, которого обвиняют в хулиганстве, 20 лет. Он на пару с друзьями избил местного жителя.

Напомним, что в четверг, 13 мая, компания молодых людей на электросамокатах сбила несколько прохожих и избила мужчину.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить личности самокатчиков. Было открыто уголовное дело о хулиганстве.

Вечером 16 мая уже был правоохранители уже задержали одного подозреваемого — 21-летнего студента городского ВУЗа.

А через несколько часов был задержан еще один молодой человек.

По версии следствия, студент вместе с приятелями на электросамокатах гнали по тротуару на Невском проспекте. Там они сбили мужчину, а после скрылись с места происшествия. Уже ночью молодой человек сбил 31-летнего петербуржца у дома на том же Невском. После он вместе с друзьями избил потерпевшего руками и ногами. Мужчину госпитализировали.

В данный момент Следствие разыскивает других хулиганов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на проспекте Стачек подбит самокатчик.

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