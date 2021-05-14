В Петербурге на проспекте Стачек подбит самокатчик

В Петербурге в Кировском районе города случилось дорожно-транспортное происшествие с участием человека на самокате. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Кировском районе на проспекте Стачек у дома 82 водитель «Renault Duster» подбил электрический самокат.

На фотографиях с места происшествия, которые снял очевидец происходящего заметно, как каршеринговый самокат лежит в пешеходной зоне, а перед ним, в нескольких метрах, стоит иномарка. Однако на кадрах не видно водителя самоката.

Кроме того, на место происшествия уже прибыла «ГАЗель» сотрудников Госавтоинспекции. Также место ДТП огородили шашкой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кингисеппском районе поймали мужчину, сбившего пешехода и оставившего его умирать на автобусной остановке.