В Петербурге на проспекте Стачек подбит самокатчик

В Петербурге на проспекте Стачек подбит самокатчик
Подбили самокат на проспекте Стачек. Фото: pixabay

В Петербурге в Кировском районе города случилось дорожно-транспортное происшествие с участием человека на самокате. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Кировском районе на проспекте Стачек у дома 82 водитель «Renault Duster» подбил электрический самокат.

На фотографиях с места происшествия, которые снял очевидец происходящего заметно, как каршеринговый самокат лежит в пешеходной зоне, а перед ним, в нескольких метрах, стоит иномарка. Однако на кадрах не видно водителя самоката.

Кроме того, на место происшествия уже прибыла «ГАЗель» сотрудников Госавтоинспекции. Также место ДТП огородили шашкой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кингисеппском районе поймали мужчину, сбившего пешехода и оставившего его умирать на автобусной остановке.

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