В Кингисеппском районе поймали мужчину, сбившего пешехода и оставившего его умирать на автобусной остановке

В Кингисеппском районе поймали мужчину, сбившего пешехода и оставившего его умирать на автобусной остановке
В Кингисеппском районе задержали подозреваемого в наезде на пешехода. Фото: Pixabay

В деревне Котлы в Кингисеппском районе Ленинградской области задержали мужчину, который сбил мужчину и оставил его умирать на автобусной остановке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее стало известно, что 23 апреля рано утром, около семи часов в полицию 58-летний мужчина сообщил о том, что обнаружил на остановке мужской труп с ранами на теле в деревне Большое Райково. По заявлению водителя автобуса полицию на автобусной остановке в деревне нашла труп 62-летнего мужчины.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД.

Так, накануне, после проведения оперативно-розыскных мероприятий, в деревне Котлы задержали подозреваемого 34-летнего мужчину.

Полиция установила, что 23 апреля задержанный за рулем «Рено Меган» наехал на пешехода, который от полученных травм скончался, а злоумышленник с места происшествия скрылся.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе Петербурга задержали серийного похитителя цветочных букетов. Мужчина орудовал в точках на площади Стачек.

Кингисеппский район наезд на пешехода происшествия


 

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