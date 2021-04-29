В Кировском районе поймали серийного похитителя цветов

В Кировском районе поймали серийного похитителя цветов
По словам продавцов, задержанный не раз воровал цветы из магазина. Фото: Pixabay

В Кировском районе Петербурга задержали серийного похитителя цветочных букетов. Мужчина орудовал в точках на площади Стачек.

В среду, 29 апреля, в цветочном магазине на площади Стачек сработала тревожная кнопка. Работники рассказали прибывшим правоохранителям, что видели мужчину, неоднократно похищавшего букеты. Ему удалось сбежать, однако совсем скоро злоумышленника поймали.

Как сообщила пресс-служба УВО, росгвардейцы задержали мужчину в одном из близлежащих дворов. Его передали полиции для выяснения всех обстоятельств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что постоялец петербургской гостиницы открыто похитил iPhone и попался Росгвардии.

задержание новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Обвинение просит 16 лет строго режима для бывшего вице-губернатора ...
На Ленинском образовался затор на несколько часов из-за аварии
В правительстве Ленобласти прокомментировали информацию о запросе на ...
В Кировском районе поймали серийного похитителя цветов
Попова предупредила о новом всплеске коронавируса осенью
Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов
Жители Турции массово покидают мегаполисы из-за локдауна
Никита Михалков привился от коронавируса