В Кировском районе поймали серийного похитителя цветов

По словам продавцов, задержанный не раз воровал цветы из магазина. Фото: Pixabay

По словам продавцов, задержанный не раз воровал цветы из магазина. Фото: Pixabay

В Кировском районе Петербурга задержали серийного похитителя цветочных букетов. Мужчина орудовал в точках на площади Стачек.

В среду, 29 апреля, в цветочном магазине на площади Стачек сработала тревожная кнопка. Работники рассказали прибывшим правоохранителям, что видели мужчину, неоднократно похищавшего букеты. Ему удалось сбежать, однако совсем скоро злоумышленника поймали.

Как сообщила пресс-служба УВО, росгвардейцы задержали мужчину в одном из близлежащих дворов. Его передали полиции для выяснения всех обстоятельств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что постоялец петербургской гостиницы открыто похитил iPhone и попался Росгвардии.