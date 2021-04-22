Постоялец петербургской гостиницы открыто похитил iPhone и попался Росгвардии

В Центральном районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали постояльца одной из гостиниц. Он подозревается в хищении дорогостоящего смартфона у женщины.

Инцидент произошел в четверг, 22 апреля, около 5 часов утра в здании на площади Александра Невского. В гостинице сработала кнопка тревожной сигнализации, после чего к месту происшествия прибыли правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе петербургского УВО ВНГ, росгвардейцы задержали на месте постояльца, который, по заявлению жительницы, открыто похитил у нее «iPhone 8», а затем скрылся в своем номере.

Мужчину передали сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец похитил телефон у спящей на скамейке девушки.