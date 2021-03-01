Петербуржец похитил телефон у спящей на скамейке девушки

Петербуржец похитил телефон у спящей на скамейке девушки
Телефон изъяли. Фото: pixabay.com

В Красногвардейском районе задержан мужчина, который похитил телефон у спящей девушки.

Инцидент произошел 27 февраля. Девушка уснула, сидя на скамейке на остановке на проспекте Энтузиастов. Злоумышленник украл у нее смартфон, который находился в кармане джинсов, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Его задержали сотрудники Росгвардии. Похищенный телефон был изъят. Задержанного передали сотрудникам отдела полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Ленинградской области разыскивается злоумышленник, который проник в квартиру пенсионерки и похитил ценные вещи.

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Петербуржец похитил телефон у спящей на скамейке девушки