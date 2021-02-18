У пенсионерки в Выборге украли кинжалы, шубу и ордена

У пенсионерки в Выборге украли кинжалы, шубу и ордена
Место происшествия, ул. Гагарина, 39. Фото: скриншот GoogleMaps

В Выборгском районе Ленинградской области разыскивается злоумышленник, который проник в квартиру пенсионерки и похитил ценные вещи.

В частности он украл кинжалы, ордена и медали. Все это принадлежало покойному мужу хозяйки квартиры.

Инцидент произошел 16 февраля в доме №39 по улице Гагарина.

Как стало известно gazeta.spb.ru, к квартире была открыта дверь, а внутри никого не было. Этим воспользовался злоумышленник. По словам, 80-летней хозяйки квартиры она в этот день находилась в Москве.

Сумма ущерба составила 41 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в столице России мошенники решили заработать деньги на пожилой женщине с помощью костюмов полицейских. Они смогли уговорить пенсионерку сбросить им с балкона полмиллиона рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кинжалы ограбление пенсионерка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
От интеллигента до главы русской мафии: как на экране перевоплощался ...
Коронавирус унес жизни еще 42 человек в Петербурге
В аэропорту Пулково на 2,5 часа задержали рейс в Иваново
Более 6,7 млн рублей похитили телефонные мошенники у россиян за полгода
В Петербурге зафиксировано 1094 новых случая коронавируса
У пенсионерки в Выборге украли кинжалы, шубу и ордена
Грабители магазина в «Заневском Каскаде» оказались причастны к ...
В Петербурге продолжает расти спрос на автомобили с пробегом