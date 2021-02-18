У пенсионерки в Выборге украли кинжалы, шубу и ордена

В Выборгском районе Ленинградской области разыскивается злоумышленник, который проник в квартиру пенсионерки и похитил ценные вещи.
В частности он украл кинжалы, ордена и медали. Все это принадлежало покойному мужу хозяйки квартиры.
Инцидент произошел 16 февраля в доме №39 по улице Гагарина.
Как стало известно gazeta.spb.ru, к квартире была открыта дверь, а внутри никого не было. Этим воспользовался злоумышленник. По словам, 80-летней хозяйки квартиры она в этот день находилась в Москве.
Сумма ущерба составила 41 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в столице России мошенники решили заработать деньги на пожилой женщине с помощью костюмов полицейских. Они смогли уговорить пенсионерку сбросить им с балкона полмиллиона рублей.