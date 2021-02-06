В Москве пенсионерка сбросила лжеполицейским с балкона 500 тысяч рублей

В столице России мошенники решили заработать деньги на пожилой женщине с помощью костюмов полицейских. Они смогли уговорить пенсионерку сбросить им с балкона полмиллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, 84-летняя пострадавшая заявила о мошенничестве в полицию. Она рассказала, как неизвестные смогли забрать у нее все свои сбережения.

По словам пенсионерки, ей по телефону позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил о том, что в районе орудует банда мошенников, которая обворовывает горожан. При этом, злоумышленник добавил, как нужно действовать в такой ситуации.

В итоге, пожилая женщина выполнила все требования лжеполицейских и сбросила с окна свои сбережения. Сумма ущерба составила более 500 тыс. рублей.

На данный момент полиция смогла задержать трех подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

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