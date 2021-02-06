У петербуржца во время обысков обнаружили полицейскую форму

В Северной столице прошли обыски по 30 адресам. Полицейские проверили квартиры участников незаконной акции 23 января.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, в ходе одного из обысков у петербуржца в доме была обнаружена форма сотрудника стражей порядка. У 21-летнего гражданина изъяли мундир полицейского.

На данный момент сотрудники органов выясняют откуда у участника незаконной акции появилась данная форма. После этого будет дано процессуальное решение.

Напомним, что в крупных городах России 23 и 31 января прошли массовые несогласованные митинги в поддержку политика Алексея Навального, которого задержали по прилету в Москву из Германии, где он лечился от возможного отравления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге полицейские проводят обыски у участников митинга 23 января.