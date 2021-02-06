В Петербурге полицейские проводят обыски у участников митинга 23 января

Обыски прошли по 30 адресам.

Сегодня, 6 февраля, в Санкт-Петербурге возобновились обыски у участников несанкционированной акции, которая состоялась 23 января. Речь идет о гражданах, которых подозревают в приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Обыски прошли по 30 адресам. В ходе них полицейские разыскивали предметы и документы, которые могут помочь расследованию. Некоторые материалы уже изъяты и переданы в высшие органы государственной власти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд арестовал петербуржца, ударившего полицейского на несогласованной акции. Мужчина действовал не один, однако его соучастники не установлены.