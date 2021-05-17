В квартале «Солнечный город» откроют спортклуб метражом более тысячи квадратов
Инфраструктура жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город» Setl Group продолжает развиваться, так, на территории квартала в Красносельском районе теперь появится большой спортклуб. Об этом сообщили представители компании.
Совсем скоро в торговом комплексе «Солнечный» откроют спортивный клуб, площадь которого составит 1100 квадратных метров. Кроме того, в клубе хотят организовать детскую секцию смешанных единоборств. Клиенты смогут воспользоваться fight-зоной в 350 квадратных метров с большой кроссфит-рамой и рингом для единоборств.
Напомним, что стройка в данный момент идет в западной части большого квартала «Солнечный город». При этом восточная часть уже целиком достроена.
На первых этажах зданий открыли продовольственные магазины, лавки с фермерскими продуктами, цветочные, магазины для животных, кофейню и пекарни, а также место, где можно съесть пиццу.
Помимо прочего в жилом комплексе уже есть парк для прогулок, а также уже в четвертом квартале этого года начнет свою работу новый торговый центр.
Стоит заметить, что в квартале работает кабинет доктора, клиника стоматологии, медицинские лаборатории, студия красоты и аптечные пункты.
Для жителей в пешей доступности — магазин косметики и хозяйственных товаров.
Для получения посылок уже организованы постаматы и пункты выдачи.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительная компания Setl Group возведет две новые очереди ЖК «Солнечный город».