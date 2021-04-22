Строительная компания Setl Group возведет две новые очереди ЖК «Солнечный город»

В Красносельском районе Северной столицы строительный холдинг Setl Group начал строительство 17 и 18 очередей жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город». Об этом сообщается на сайте компании.

Новые корпуса появятся в северо-западной части земельного участка, недалеко от проспекта Буденного. Компания рассчитывает, что дома будут сданы в первом квартале 2023 года.

Отмечается, что 17-я очередь — это два дома, в распоряжении которых подземная парковка. А в 18-й очереди — один дом и паркинг.

Сообщается, что архитекторы ЖК задумали сделать восьмиэтажные корпуса в сдержанном европейском стиле. Будут применены такие цвета, как белый, графитовый, желтый, терракотовый.

Во дворах появятся детские площадки с экологичным оборудованием. Разработчики говорят, что они будут созданы с учетом всех требований для гармоничного развития детей.

На территории квартала, где будут возводиться дома, готова инфраструктура. Здесь есть большой ухоженный парк, торговый центр, который откроется уже в этом году.

А также уже построены две общеобразовательные школы и четыре детских садика, из них работает одна школа и три дошкольных учреждения.

В квартале расположился офис врача, множество продуктовых магазинов, уютных кафе и булочных.

В 2020 году в микрорайоне была открыта современная магистраль — новый участок проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного.

Компания Setl Group создала необходимый проект для дороги, которая сделала микрорайон более доступным для транспорта.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.