В Гатчине началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

В Гатчине началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Здание будет готово в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Комплекс планируют построить для тренировок по спортгимнастике и акробатике. Здание будет в 1 этаж, Оно разместиться по адресу улица Чехова 9а. Площадь ФОКа составит 1,2 тыс. квадратов. В комплексе будут зоны для вольных упражнений, занятий на бревнах, брусьях и батутах.

Также будут административные кабинеты, тренерская и медкабинет. На участке спорткомплекса организуют стоянку, высадят деревья.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Леноблизбирком и РАНХиГС начали обучение будущих организаторов выборов. Будущим организаторам выборов рассказали о нормативно-правовой базе, основных принципах и стадиях избирательного процесса.