Леноблизбирком и РАНХиГС начали обучение будущих организаторов выборов

Всего будет 8 лекций и 6 практических занятий. Фото: Baltphoto

Всего будет 8 лекций и 6 практических занятий. Фото: Baltphoto

В Северо-Западном институте управления РАНХиГС началось обучение будущих организаторов выборов. Допобразование проводят в рамках соглашения о сотрудничестве с Избиркомиссией Ленобласти, сообщает пресс-служба Леноблизбиркома.

1 лекцию провела глава Леноблизбиркома. Будущим организаторам выборов рассказали о нормативно-правовой базе, основных принципах и стадиях избирательного процесса.

На других лекциях, которые состоятся в апреле изучат темы, посвященные этапам избиркампании и международным избирательным стандартам.

Всего будет 8 лекций и 6 практических занятий, которые проведут политологи, преподаватели Института и представители Леноблизбиркома.

Будущих организаторов выборов ждет итоговая аттестация. Затем им выдадут сертификаты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти выступают за то, чтобы газификацию завершили за счет федерального бюджета.