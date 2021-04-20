В Ленобласти выступают за то, чтобы газификацию завершили за счет федерального бюджета

Перминов заявил что, этот вопрос уже прорабатывается с партией. Фото: правительство Ленобласти

Перминов заявил что, этот вопрос уже прорабатывается с партией. Фото: правительство Ленобласти

Вопрос газификации все еще остается острым для российских регионов. Стоимость подключения частных потребителей зачастую достигает нескольких сотен тысяч рублей.

Власти ищут разные подходы к решению проблемы, но главной задачей у всех остается подключение газа ко всем домам. Так, в Ленобласти, по поручению губернатора Александра Дрозденко в 2019 году увеличили размер предоставляемой субсидии льготникам: 300 тысяч рублей — для ветеранов Великой Отечественной войны, 165 тысяч рублей — для иных льготных категорий, 145 тысяч рублей — в остальных случаях.

Однако населению этой поддержки не хватает. Поэтому проблему нужно решать на федеральном уровне. Как отметил сенатор от Ленобласти Сергей Перминов, этот вопрос уже прорабатывается с партией «Единая Россия», после чего предложения направят президенту, передает Online47.

«Жителям надо помогать получать именно этот энергоноситель для того, чтобы вырабатывать тепло и решать прочие бытовые нужды», — резюмировал Сергей Перминов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дрозденко решил «водный» вопрос Новогорелово, с которым не справились местные власти.