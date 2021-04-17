Дрозденко решил «водный» вопрос Новогорелово, с которым не справились местные власти

Жители поселка Новогорелово обратились к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко с просьбой повлиять на ситуацию с водой в новостройках. Жители жалуются, что в населенном пункте до сих пор нет гарантирующего поставщика и утвержденных тарифов.

Как сообщает Online47, проблемы с водоснабжением в новостройках Новогорелово происходят по вине муниципальных властей, которые хотят, чтобы поставкой воды занимался местный МУП, хотя у него нет ни сетей, ни очистных сооружений, ни даже самой воды.

Дрозденко подтвердил, что сейчас в поселке действительно нет гарантированного поставщика воды. Это связано с тем, что по закону им может стать только организация, имеющая источник водоснабжения или оборудование. Поэтому местный МУП не может быть гарантированным поставщиком.

Ситуация осложняется и тем, что почти год жители не платили за воду, а убытки погашали застройщики и ЛОКС. Сумма за январь составила почти 25 млн рублей, поэтому было заявлено о прекращении подачи воды.

«Я попросил подождать до апреля с целью разобраться с ситуацией. Было принято решение в виду отсутствия законного гарантированного поставщика в Новогорелово разрешить обратиться за тарифом к тем, кто является поставщиком воды: Водоканал, который является для нас приоритетом, или ЛОКС», – заявил Дрозденко.

При этом губернатор пообещал, что жители Новогорелово не останутся без воды. А тариф точно не будет выше, чем в других новых районах Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дрозденко заявил о необходимости сокращения руководителей муниципалитетов.