Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о необходимости сокращения руководителей муниципалитетов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил, что давно стоит вопрос того, чтобы провести реформу, которая обеспечит эффективное территориальное деление и позволит избавиться от бездействующих муниципальных руководителей. Об этом он сообщил в интервью ЛенТВ24.

Глава региона заявил, что большая часть муниципалитетов не имеет финансовой самостоятельности. При этом такие органы не желают начать действовать вместе с более эффективными соседями. Им гораздо больше нравится быть отделенными и самостийными. При этом руководство этих муниципалитетов не располагает новыми проектами и предложениями по вопросу дохода.

Дрозденко признался, что после выборов будет просить жителей Ленобласти и депутатов подумать над важностью этой реформы.

При этом губернатор заявил, что количество депутатов сокращать не будет. Однако для большей эффективности придется уменьшить бюрократический аппарат вдвое.

Заметим, что довольно эксцентрично высказался Александр Дрозденко о муниципальных руководителях, которые по его мнению занимают позицию нахлебника.

«Видят, что есть возможность под проекты получать деньги, но они забывают, что речь идёт о софинансировании! И кричит: «Эй вы там, в правительстве, у нас фонари не горят – дайте денег!». Но тогда для чего ты нужен? Прокладка между рулём и сидением?! Для того, чтобы поехать в трамвае, надо купить билет. А если говорить, что тебя не пустили в трамвай, потому что у тебя билета нет, кто прав: водитель трамвая или ты?! Поэтому наряду с финансовой, мусорной, транспортной реформой и другими, нужна муниципальная. Говорю так не потому, что хочу обидеть муниципалов – им работается не просто – но надо упростить их жизнь», — заключил Дрозденко.

Отметим, что о важность этой реформы губернатор вторит с 2014 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Дрозденко рассказал, что пандемия не помешала Ленинградской области установить рекорд по доходам в бюджет региона.