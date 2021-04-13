Александр Дрозденко: Пандемия не помешала нам установить рекорд по доходам в бюджет региона

В эксклюзивном интервью для lentv24 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о том, как Ленобласть пережила непростое время пандемии коронавируса.

Трудности были. Но некоторые цифры оказались сюрпризом. Как же быть, если такая неоднозначная ситуация и первый раз такие ограничения. Причём, не только в Ленинградской области – в России и мире. Сбои в экономике, соцсфере, медицине. Но вот интересная цифра: прошедший год стал рекордным по получению денег в бюджет Ленобласти. Мы по итогам прошлого года превысили по доходам потолок 2019 года. Это позволило иметь на счету 9,5 миллиардов рублей.

Глава региона также отметил, что прошлый год в регионе был завершён с ростом валового регионального продукта. Помимо того, почти на 6% увеличился объём инвестиций — как на 1 жителя, так и в целом по области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти еще 94 человека подхватили коронавирус.