В Ленобласти еще 94 человека подхватили коронавирус

В Ленобласти скончалось три человека от коронавируса. Фото: pixabay.com

В Ленобласти скончалось три человека от коронавируса. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировано 94 случая заражения коронавирусом, при этом выздоровели 87 пациентов, три человека скончались. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 41 078 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 38 435 пациентов, число смертельных исходов достигло 1 048.

В России за сутки зафиксировано 8 173 новых случая коронавируса. При этом 9 611 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 657 883 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 103 601 летальных исхода, выздоровели 4 281 776 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что отдыхающие в Турции и Танзании российские туристы смогут вернуться на Родину планово, но при желании они могут завершить поездки досрочно. Такое заявление сделала глава Ростуризма Зарина Догузова.