В Петербурге мужчина задолжал сыновьям 340 тыс. рублей, поэтому у него отняли автомобиль

В Петербурге мужчина задолжал сыновьям 340 тыс. рублей, поэтому у него отняли автомобиль
Мужчина задолжан несовершеннолетним сыновьям 341 тыс. рублей. Фото: Baltphoto

В Петербурге судебные приставы арестовали и изъяли у должника по алиментам автомобиль. Об этом сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

На отца двух несовершеннолетних сыновей, которым он задолжал более 340 тысяч, зарегистрировано две иномарки и газель. В Купчинском ОСП Фрунзенского района Северной столицы было возбуждено исполнительное производство в отношении 43-летнего мужчины.

Он был обязан выплачивать детям алименты в размере одного прожиточного минимума. Однако этого не происходило, поэтому взыскательница обратилась в суд. Она заявила, что должник давно не платит по счетам. В общей сложности накопилась сумма в 341 тыс. рублей.

Таким образом машины мужчины были внесены в базу данных «Поток-Д».

Позднее, когда проходил рейд по выявлению транспортных средств, которые принадлежат должникам, на парковке торгового центра был найден автомобиль марки «Хюндай Солярис», а за рулем сидел сам должник. Его машину арестовали и отправили на штрафстоянку.

Сообщается, что если в ближайшее время мужчина не погасит задолжность, то автомобиль будет выставлен на торги. Помимо прочего, мужчина заплатит за эвакуатор и штрафстоянку.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что петербуржец одним платежом погасил долг по алиментам в миллион рублей лишь бы уехать отдыхать за границу.

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