Петербуржец одним платежом погасил долг по алиментам в миллион рублей лишь бы уехать отдыхать за границу

Петербуржец одним платежом погасил долг по алиментам в миллион рублей лишь бы уехать отдыхать за границу
Петербуржец выплатил долг по алиментам. Фото: pixabay.com

В пользу двух детей с жителя Петербурга взыскали долг по алиментам почти в миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Петербургу.

Взыскать с отца большую сумму денег в счет уплаты долга помогла мера по ограничению права на выезд за пределы России. 48-летний мужчина запланировал себе поездку, однако покинуть страну не смог в связи с тем, что задолжал собственным детям.

Известно, что между бывшими супругами было подписано соглашение. По нему мужчина должен был каждый месяц выплачивать сыну и дочери 150 тыс. рублей. Однако деньги поступали нерегулярно, а через время и вовсе перестали.

Тогда судебные приставы арестовали банковские счета мужчины, вынесли запрет на регистрационные действия в отношении квартиры, привлекли к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей», однако ничего не помогало и сумма долга выросла уже до миллиона рублей.

На отца воздействовала совершенно другая мера. Ему ограничили выезд за границу.

Тогда петербуржец незамедлительно выплатил всю сумму задолженности одним платежом лишь бы отправиться в запланированную поездку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину заключили под арест на двое суток из-за неуплаты алиментов.

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