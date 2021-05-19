Жители Петербурга начали получать приглашения на вакцинацию от COVID-19

Жителей Северной столицы приглашают на прививку от COVID-19 путем отправки сообщений на портале «Здоровье петербуржца».

Более 370 тысяч петербуржцев получили приглашения на прививку от коронавируса, сообщает вице-губернатора Олег Эргашева. Он отметил, что опасность заражения коронавирусной инфекцией несоизмерима с рисками вакцины.

В Петербурге полно пунктов вакцинации. В Северной столице 134 прививпункта, 23 выездные бригады. В ТЦ работают мобильпункты. В Петербурге уже привились 533 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пансионаты-изоляторы и 51 пункт тестирования готовят для гостей ПМЭФ в Петербурге. Более 50 пунктов тестирования на COVID-19, изоляторы и бригады скорой встретят гостей Петербургского международного экономического форума. К концу мая будет 51 пункт, с оборудованными 90 местами для сдачи мазка.