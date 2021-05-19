Пансионаты-изоляторы и 51 пункт тестирования готовят для гостей ПМЭФ в Петербурге

Более 50 пунктов тестирования на COVID-19, изоляторы и бригады скорой встретят гостей Петербургского международного экономического форума.
К концу мая будет 51 пункт, с оборудованными 90 местами для сдачи мазка: в Экспофоруме, на Московском вокзале, в «Пулково» и отелях. При положительном тесте участников госпитализируют. А для контактных будут изоляторы в пансионатах, сообщает вице-губернатор города Олег Эргашев.
Он напомнил, что все сотрудники должны привиться от коронавируса. Это касается водителей, волонтеров, персонала. Почти 3000 работников уже вакцинировались. Пройти на форум смогут только те, у которых отрицательный тест.
Эргашев отметил, что только от горожан будет зависеть, сможет ли Северная столица избежать третьей волны.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что персонал ПМЭФ продолжают вакцинировать.