Пансионаты-изоляторы и 51 пункт тестирования готовят для гостей ПМЭФ в Петербурге

К концу мая будет 51 пункт, с оборудованными 90 местами для сдачи мазка: в Экспофоруме, на Московском вокзале, в «Пулково» и отелях. При положительном тесте участников госпитализируют. А для контактных будут изоляторы в пансионатах, сообщает вице-губернатор города Олег Эргашев.

Более 50 пунктов тестирования на COVID-19, изоляторы и бригады скорой встретят гостей Петербургского международного экономического форума.

Он напомнил, что все сотрудники должны привиться от коронавируса. Это касается водителей, волонтеров, персонала. Почти 3000 работников уже вакцинировались. Пройти на форум смогут только те, у которых отрицательный тест.

Эргашев отметил, что только от горожан будет зависеть, сможет ли Северная столица избежать третьей волны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что персонал ПМЭФ продолжают вакцинировать.