Пансионаты-изоляторы и 51 пункт тестирования готовят для гостей ПМЭФ в Петербурге

Пансионаты-изоляторы и 51 пункт тестирования готовят для гостей ПМЭФ в Петербурге
Петербуржцы проходят тесты на коронавирус. Фото: unsplash

Более 50 пунктов тестирования на COVID-19, изоляторы и бригады скорой встретят гостей Петербургского международного экономического форума.

К концу мая будет 51 пункт, с оборудованными 90 местами для сдачи мазка: в Экспофоруме, на Московском вокзале, в «Пулково» и отелях. При положительном тесте участников госпитализируют. А для контактных будут изоляторы в пансионатах, сообщает вице-губернатор города Олег Эргашев.

Он напомнил, что все сотрудники должны привиться от коронавируса. Это касается водителей, волонтеров, персонала. Почти 3000 работников уже вакцинировались. Пройти на форум смогут только те, у которых отрицательный тест.

Эргашев отметил, что только от горожан будет зависеть, сможет ли Северная столица избежать третьей волны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что персонал ПМЭФ продолжают вакцинировать.

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