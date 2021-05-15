Персонал ПМЭФ продолжают вакцинировать: в Петербурге привито почти 3 тыс. человек

Привитыми от ковида-19 оказались уже примерно 2,8 тысяч человек, которые впоследствии будут обеспечивать работу Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает ТАСС.

По Северной столице уже начали открываться специальные пункты для тестирования на коронавирус. Руководитель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец объяснил, что вакцинацию пройдут даже те, кто не будет работать внутри площадки. Это касается водителей и сотрудником гостиниц.

Также глава Комитета добавил, что ведомство будет продолжать вакцинацию прямо до начала форума и так далее, однако это будет не полная вакцинация.

Помимо этого, в городе на Неве увеличивают пункты тестирования персонала и участников форума на коронавирус. В данное время их десять, а всего планируется открыть 54.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые со всего мира считают необходимым пересмотреть версию о происхождении коронавируса.